Pagamenti on-line, nuovi passi in avanti per i servizi del Comune: ecco AppIO

Continua a svilupparsi la presenza del Comune di Empoli sui sistemi di pagamento on line. In questi giorni è iniziato l'utilizzo dell'AppIO. Alcuni utenti ricevono una notifica di pagamento per i Servizi Scolastici qualora abbiano posizioni debitorie pendenti.

Da oggi, in corrispondenza di ogni fatturazione (in questo momento riguardano Servizi scolastici e Canone Lampade Votive), gli utenti che sono attivi sull'AppIO ricevono una notifica dell'avviso emesso e contestualmente potranno procedere al pagamento in modo semplice e veloce.

Su PagoPA Empoli è presente con i servizi: scolastici, cimiteriali, SUAP, canone unico occupazione suolo pubblico, concessione sale e spazi per eventi e matrimoni.

Il processo consente al cittadino il pagamento in modo telematico dalla propria abitazione tramite il portale iris.rete.toscana.it (partner tecnologico Regione Toscana), presso i tabaccai o la grande distribuzione nonché tramite dispositivi di pagamento postali e/o bancari.

Tutte le posizione debitorie derivanti da avvisi pagoPa emessi dal Comune di Empoli sono caricate sul portale regionale IRIS: iris.rete.toscana.it

Quindi abbiamo un unico punto in cui il cittadino ha riepilogate tutte le posizioni debitorie (pagate e non).

Infine è attivo il servizio e@BollettaScuola per i servizi scolastici. Il cittadino che si registra sulla piattaforma, riceve per e-mail l'avviso PagoPA relativo ai Servizi Scolastici, oppure la comunicazione dell'addebito nel caso abbia la domiciliazione bancaria o postale.

Come funziona

Iscriversi è gratuito e la procedura è semplice. Basta collegarsi al link https://repository.comune.empoli.fi.it/ebollettascuola/ e inserire i dati richiesti nel modulo on line. Si riceve una e-mail e, una volta confermata, le bollette verranno recapitate su questo canale. Le istruzioni sono contenute anche nell'avviso cartaceo che l'utente riceve per il pagamento dei servizi scolastici.

Vantaggi

Grazie al nuovo servizio, non è più necessario stampare l'avviso. Basta anche solo mostrarlo dal cellulare oppure procedere al pagamento direttamente on line. Di conseguenza permette di abbattere i costi della carta e le possibili problematiche legate alla spedizione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa