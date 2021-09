Teatro di Gambassi, Manuelli (Lega): "Assemblea pubblica meglio che niente"

Il Capogruppo leghista nel Consiglio comunale di Gambassi Terme, Marco Manuelli, interviene sul teatro di Gambassi, in merito all'odierna assemblea pubblica sul recupero della struttura:

"Grazie anche alle nostre numerose sollecitazioni, oggi 11 settembre 2021, si svolge questa pubblica assemblea sul recupero del teatro di Gambassi; diciamo teatro e non 'ex teatro' perché la struttura, inaugurata nel 1927 è censita nel volume, piuttosto raro a trovarsi, titolato 'I teatri storici della Toscana', edito da Marsilio e per conoscenza dei più, in possesso del nostro Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone. Meglio che niente va bene una pubblica assemblea ma avremmo preferito un Consiglio comunale aperto perché il confronto con i cittadini non deve essere solo della Giunta guidata dal Sindaco Campinoti ma deve essere un confronto con tutto il Consiglio comunale. Anche il nostro gruppo consiliare rappresenta i cittadini. Nel prossimo Consiglio di lunedì 13 settembre chiederemo nuovamente al Sindaco di effettuare un sopralluogo al teatro e costruttivamente cominciamo a chiederci se i diritti dell'opposizione in Consiglio siano effettivamente garantiti. Noi le Istituzioni le abbiamo sempre rispettate e pretendiamo lo stesso rispetto".

Fonte: Gruppo Consiliare Lega - Centrodestra Gambassi Terme