Ubriaco viola la quarantena Covid e danneggia 4 auto in sosta: 19enne denunciato a Pisa

Ubriaco stava danneggiando alcune macchine parcheggiate in piena notte a Pisa. Intorno alle 2.20 è arrivata la segnalazione da parte di una residente nei pressi di via Giovanni Carmignani alla polizia, che denunciava la presenza di un ragazzo in strada che stava danneggiando le auto in sosta.

Sul posto gli agenti hanno rintracciato un 19enne di origine albanese in compagnia della fidanzata, una ragazza pisana di un anno più giovane, risultata poi estranea ai danneggiamenti.

Il ragazzo era visibilmente ubriaco e sporco di sangue. Si era ferito proprio danneggiando le auto e infatti, su una di queste, erano presenti delle strisciate di sangue fresco sulla fiancata. In totale sono 4 i veicoli colpiti dal giovane, tutti con gli specchietti laterali rotti e ammaccature sulla carrozzeria.

Inoltre il 19enne è risultato attualmente in quarantena perché positivo al Covid-19. Contattati i genitori, poco dopo è giunto sul posto il padre che ha riaccompagnato a casa il figlio. Il 19enne verrà denunciato per i danneggiamenti alle auto e per violazione della quarantena. Verrà anche sanzionato per ubriachezza molesta.

Sono in corso le indagini per verificare se l'autore dei danneggiamenti sia la stessa persona che circa 20 minuti prima si è resa responsabile dell'aggressione in Borgo Stretto (qui la notizia).