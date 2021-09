Vaccini gratuiti alla Farmacia Stecchi. Raddoppiano le dosi disponibili dalla prossima settimana

Aumenta il numero dei vaccini che è possibile effettuare gratuitamente nella farmacia Stecchi di Greve in Chianti, uno dei presidi di assistenza sanitaria dell’hinterland fiorentino che contribuisce alla campagna vaccinale del sistema sanitario nazionale. Con la somministrazione del Pfizer la farmacia annovera ad oggi oltre 100 sedute vaccinali complessive che si incrementeranno dalla prossima settimana. E’ previsto, infatti, il raddoppio del numero delle dosi giornaliere, da 24 a 48, con l’obiettivo di potenziare il servizio utile ai cittadini che per varie ragioni sono impossibilitati a spostarsi e raggiungere gli Hub metropolitani.

“Il numero delle persone, cittadine e cittadini italiani e stranieri di ogni età, dai 13 ai 60 anni, che si rivolge alla farmacia per effettuare il vaccino è in costante crescita – dichiara il farmacista Gianni Stecchi – nei primi giorni abbiamo avuto numerose richieste soprattutto da parte di persone in difficoltà, anziani e diversamente abili, e cittadini di nazionalità straniera”. La vaccinazione anti-COVID-19 protegge dal Coronavirus – rimarca il sindaco Paolo Sottani - attualmente è la migliore strategia insieme alle regole di igiene e di comportamento per contenere il Coronavirus e ridurre il numero di decorsi gravi e decessi, per contenere la diffusione del Coronavirus resta comunque importante che anche le persone vaccinate si attengano alle principali regole di igiene e di comportamento, occorre superare ogni timore e affidarsi alla comunità scientifica, la vaccinazione è lo strumento più efficace che abbiamo per riuscire a combattere il virus SARS-CoV-2, a partire dagli anziani e dalle categorie fragili”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO