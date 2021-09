La Polisportiva I’Giglio non si tira indietro quando si parla di sociale: le attività

Quando si tratta di darsi da fare, la Polisportiva I’Giglio non si tira mai indietro. Sita a Castelfiorentino, negli anni l’associazione sportiva è cresciuta in qualità e in quantità di iscritti e operatori al suo interno: si è ampliata la gamma di attività/discipline offerte e, al contempo, si è innalzata la qualità dei corsi e dei servizi.

Una menzione a parte merita l’attività dei centri estivi, promossa dall’associazione con il nome di Vacanze Attive ad indicare il chiaro obiettivo di contrastare l’inattività legata al periodo estivo che spesso si riversa in unutilizzo eccessivo della tecnologia moderna da parte di bambini e ragazzi. Gli operatori, esperti e qualificati, hanno saputo guidare i bambini e i ragazzi nelle attività proposte con cura e attenzione, necessarie in particolar modo dal momento in cui sono stati inseriti ragazzi disabili e con difficoltà più o meno specifiche di comportamento e integrazione.

Il lavoro di inclusione, portato avanti dagli operatori e operatrici della Polisportiva, ha portato a risultati importanti: sono state ricevute lettere nelle quali i genitori e i bambini ringraziano per essersi sentiti “a casa”. Significativa, in particolare, è la lettera di un bambino con difficoltà nelle relazioni sociali che ha ringraziato un’operatrice dell’associazione per averlo fatto sorridere. “Il sorriso di un bambino, in particolar modo se si tratta di un bambino con difficoltà nelle relazioni sociali, rappresenta il raggiungimento del nostro più importante obiettivo: fare del bene agli altri.

La Polisportiva I’Giglio si mette, da sempre, a disposizione della comunità sperando di contribuire al benessere della stessa”. Queste sono le parole del Presidente dell’associazione, Silvano Comanducci, che ci tiene a ringraziare tutti coloro che fanno parte della Polisportiva e che, con costanza e impegno, si dedicano alla crescita qualitativa di questa bellissima realtà.Le Vacanze Attive I’Giglio hanno collaborato con l’ambiente scolastico e con la casa famiglia accompagnando bambini e ragazzi in un percorso fatto di svago, ma anche di crescita personale, integrazione e inclusione passando attraverso il lavoro di squadra e avvalendosi della collaborazione con il servizio di Psicologia dell’associazione.

Non dimentichiamo che i centri estivi, tra le tante cose, hanno permesso a molte e molti giovani educatori di “entrare in campo” e mostrare il loro valore. Le entrate provenienti dai centri estivi, così come quelle proveniente dagli altri settori della Polisportiva, vengono sempre reinvestite per migliorare i servizi offerti e per riqualificare ambienti a disposizione sia dell’associazione che dell’intera comunità. È questo il caso del Parco Roosevelt, vero fiore all’occhiello di Castelfiorentino: un grande prato verde, con alberi e panchine, che ospita bambini, anziani e intere famiglie che vogliono trascorrere qualche ora in compagnia. Da anni, la Polisportiva I’Giglio collabora alla manutenzione del parco e investe su di esso.

Numerose sono le persone, in particolare gli anziani, che ringraziano la Polisportiva per aver dato nuova vita ad uno spazio che aveva perso la sua lucentezza. Doveroso menzionare anche le altre associazioni che si occupano, con cura e dedizione, di gestire e mantenere il parco castellano: Auser, Prociv e Senza Barriere.Numerose sono le iniziative portate avanti da queste associazioni che si impegnano per offrire uno spazio vivo e accogliente alla comunità. Le attività che si svolgono nel parco vedono coinvolta una persona con Sindrome di Down con incredibili qualità umane e tecniche. È bellissimo notare come la ragazza sia parte integrante e indispensabile del team e come lei stessa sia cresciuta nelle sue capacità e competenze stando a contatto con molte persone.

La Polisportiva vorrebbe, infatti, creare delle opportunità per tutti fornendo le basi per crescere soprattutto alle persone con difficoltà. Ricordiamo che la presenza di questa ragazza è stata ed è tuttora importante per lo stesso team che sente di averne beneficiato sotto tutti gli aspetti.L’impegno sul sociale dell’associazione non finisce qui: Stefano Cinci, istruttore di successo di Kickboxing da anni, ha deciso di dedicarsi ai cosiddetti “ragazzi difficili”, coloro i quali hanno difficoltà nel trovare la loro strada, anche a causa di difficoltà economiche, e che purtroppo, spesso, finiscono per diventare bulli o comunque per avere difficoltà nel trovare il loro“posto nel mondo”.

Il progetto rende orgogliosa tutta la Polisportiva che ha deciso di permettere a questi ragazzi di allenarsi gratuitamente nelle proprie palestre.Ricordiamo che, nella direzione di fermare il bullismo e la violenza in generale, la Polisportiva si è già mossa negli scorsi anni nella figura del Maestro di Karate e Self-Defense Marco Pistolesi che, tra le tante cose,ha ideato e messo in pratica con successo corsi antibullismo e antiaggressione rivolti alle donne.

I corsi erano stati strutturati in modo tale che i partecipanti acquisissero le basi tecniche per difendersi dagli aggressori e, al contempo, potessero lavorare su loro stessi e sul loro modo di gestire situazioni ed emozioni. Per farlo, il Maestro si è avvalso della collaborazione del servizio di Psicologia dell’associazione. Anche in questo caso, numerosi sono stati i commenti positivi da parte dei partecipanti e della famiglie: questo è motivo di orgoglio per tutta la Polisportiva.

Ricordiamo, infine, che nei prossimi giorni sarà data la possibilità a tutti di provare gratuitamente i vari sport della Polisportiva con l’obiettivo di individuare lo sport che più si addice alle personali esigenze e caratteristiche. È questo il caso soprattutto dei bambini che spesso hanno difficoltà a scegliere a priori lo sport che preferiscono praticare. La Polisportiva I’Giglio ci tiene a rivolgere un ringraziamento particolare al Comune di Castelfiorentino che ha sempre collaborato con interessealle attività e alle iniziative dell’associazione affiancandola e permettendole di portare avanti progetti finalizzati ad un futuro migliore per lo sport e per tutta la comunità castellana.

Fonte: Polisportiva I'Giglio