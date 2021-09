L’Arco di Castruccio per un’importante iniziativa: la ricostruzione della Torre di Rocca

L’Associazione culturale “Arco di Castruccio”, impegnata ormai da anni nella tutela delle tradizioni, dei beni architettonici, della cultura locale di Montopoli Val D’Arno, le cui testimonianze storiche ne fanno città d’arte, ricca di tracce delle vicende che vanno dall’epoca antica fino a quella medievale, moderna e contemporanea, si fa ancora portavoce delle aspettative, dei bisogni identitari degli abitanti, da tempo desiderosi di vedere ricostruita quella Torre di Rocca o di Barberia, distrutta il 13 Luglio del 1944, nel corso del secondo conflitto mondiale, dai tedeschi in ritirata.

Si tratta di una Rocca che, insieme alle altre presenti nella città, ma forse più di altre, ha rappresentato il cuore dell’antico castello di Montopoli, dunque un bene da recuperare non solo per le future generazioni, ma soprattutto come segno tangibile del ruolo significativo assunto da Montopoli nelle vicende medievali e oltre.

L’Arco di Castruccio, nella riunione del Consiglio di Lunedì 6 Settembre, ha deliberato di impegnarsi nel Progetto di ricostruzione della Rocca, coinvolgendo in primo luogo la Soprintendenza ai Beni culturali di Pisa, l’Amministrazione Comunale, il Comitato “Montopoli nel cuore”, ma anche tutti i cittadini che vorranno dimostrare l’amore per la loro città e la sua storia. A breve saranno comunicate le date degli incontri che l’Associazione “Arco di Castruccio” promuoverà per dare il via, quanto prima, a questa nuova proposta di coinvolgimento di tutta la cittadinanza.

Fonte: Associazione Culturale “ Arco di Castruccio