Questa notte, intorno alle 4, i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti in Via San Piero a Bientina per un incidente stradale. Un'automobile, per cause in corso di accertamento, era uscita di strada ribaltandosi. All'interno il conducente, un ragazzo di 20 anni di Pontedera, era incastrato. Lo hanno estratto ed affidato alle cure del 118. Lievi escoriazioni per gli altri 3 occupanti del mezzo.