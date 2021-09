Un altro morto sul lavoro in Toscana. Un 33enne è rimasto schiacciato da un albero che stava tagliando questa mattina, intorno alle ore 9.30, in un agriturismo di Ghizzano. L'uomo, di origine indiana, lavorava nella società che gestisce la struttura. Inutili i soccorsi. Sul posto il 118, i carabinieri e la medicina del lavoro dell'Asl. In corso i rilevamenti per accertare la dinamica dell'incidente.