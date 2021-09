Un punticino rende indigesto il derby all'Use Computer Gross

La differenza la fa una tripla sulla sirena del fiorentino Castelli che sigilla il 76-75 e consegna così al Pino la vittoria e la qualificazione al turno successivo nella prima partita ufficiale della stagione, ma l'Use Computer Gross vista al Pala Coverciano lascia una buona impressione. La squadra di coach Corbinelli, priva di Berti per un problema muscolare oltre che di Balducci e Falaschi, gioca una buona gara dimostrando anche un'ottima capacità di reazione che, con un gran parziale, la porta nel finale a sfiorare letteralmente la vittoria. Così non è e, seppur ovviamente fermarsi subito in Supercoppa non piace a nessuno, ora la squadra avrà la possibilità di proseguire il suo lavoro di preparazione in vista della prima di campionato in programma ad inizio ottobre. In base ai risultati della altre gare, sarà poi stilato il calendario delle prossime amichevoli.

Firenze parte meglio con un parziale di 9-0 davanti ad un'Use che costruisce buoni tiri ma inizia a metterli solo dopo qualche minuto. Dopo il 23-13 del primo tempino, i biancorossi reagiscono ed al riposo siamo in equilibrio: 37-33. Riparte meglio il Pino che tocca anche il più 14 sul 62-48 ed a quel punto, con due canestri di Guerra, la gara svolta ed arriva un parziale 4-25 che porta la Computer Gross sul 66-73 a poco meno di tre minuti dalla sirena. La gara sembra decisa quando, a 5 secondi dalla fine, Sesoldi appoggia a canestro il rimbalzo offensivo ma Castelli non ci sta e, proprio a fil di sirena, trova la tripla della vittoria per i suoi.

L'Use mastica amaro, ma la sensazione è che i biancorossi siano sulla strada giusta.

76-75

ALL FOOD ENIC FIRENZE

Passoni 17, Staffieri 12, Poltroneri, Iannicelli 9, Di Pizzo 17, Castelli 18, Corradossi 3, Forzieri, Pracchia, Marotta ne, Merlo ne, Borsetti ne. All. Venucci

USE COMPUTER GROSS

Guerra 25, Digno 8, Giannone 5, Restelli 14, De Leone 9, Antonini 5, Sesoldi 9, Cerchiaro, Mazzoni, Berti, Berardi ne. All. Corbinelli (ass. Puschi-Cappa).

Arbitri: Chiarugi e Mariotti.

Parziali: 23-13, 37-33 (14-20), 62-54 (25-21), 76-75 (14-21)