Abc Prima Divisione, al via la squadra guidata da Lazzeretti

Tutto pronto per il via ufficiale alla stagione della Prima Divisione targata Basket Castelfiorentino, che mercoledì 15 settembre si radunerà agli ordini del confermatissimo coach Gianni Lazzeretti. Alle ore 21 PalaGilardetti i gialloblu torneranno in campo dopo un lungo anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria, con un roster praticamente confermato a cui si aggiunge l’innesto del giovane Edoardo Barlabà dal vivaio.

Ecco dunque i convocati.

Playmaker: Stefano Calvani (’86 confermato), Giorgio Gandolfo (’91 confermato), Lorenzo Innocenti (’96 confermato), Filippo Garosi (’97 confermato), Edoardo Barlabà (’03 dal vivaio).

Guardie: Luca Frangioni (’90 confermato), Leonardo Tinti (’92 confermato), Brando Morandini (’92 confermato), Andrea Medici (’93 confermato), Alessio Calvani (’95 confermato).

Ali: Marco Fioravanti (’87 confermato), Leonardo Chesi (’91 confermato), Paolo Lazzeretti (’92 confermato), David Bianchi (’93 confermato).

Pivot: Elia Miranceli (’90 confermato), Filippo Giovannetti (’96 confermato).

