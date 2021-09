“Bottega della salute”, il Comune di Carmignano apre ambulatorio a Poggio alla Malva

Sabato scorso è stata inaugurata la sede distaccata della “Bottega della salute” a Poggio alla Malva, nell'immobile di proprietà della parrocchia, dove il Comune di Carmignano ha aperto un ambulatorio medico per offrire servizi socio-sanitari di prossimità nella frazione.

L'ambulatorio di Poggio alla Malva, che è una sede distaccata della Bottega della Salute inaugurata a Bacchereto nei mesi scorsi, sarà aperto ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Questi i servizi offerti:

⦁ Attivazione tessera sanitaria elettronica, mediante il rilascio del PIN, che consente l'accesso ai servizi offerti dal Sistema Sanitario Regionale e dalla Pubblica Amministrazione.

⦁ Rilascio di un nuovo PIN, qualora si sia smarrito o dimenticato il PIN di attivazione.

⦁ Consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, accedendo digitalmente alle informazioni ed ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana.

⦁ Stampa e ritiro dei referti medici.

⦁ Consultazione fascia di reddito/esenzione.

⦁ Cambio medico online.

⦁ Supporto all'attivazione dell'identità digitale (SPID).

⦁ Supporto accesso portale OPEN Toscana / Fascicolo Pagamenti online verso la PA.

⦁ Supporto alla alfabetizzazione informatica per l'utilizzo di servizi e strumenti.

⦁ Informazioni e supporto sui servizi Covid.

Inoltre, qui è disponibile un URP e orientamento al cittadino per i seguenti servizi:

⦁ Supporto alla fruizione di sostegni per le fasce deboli (compilazione domande per agevolazioni ed esenzioni tariffarie, contributi affitti, bandi alloggio, etc.).

⦁ Servizi educativi e scolastici (assistenza per iscrizioni per nidi comunali, trasporto, mensa, pre-scuola e doposcuola).

⦁ Informazioni turistiche e culturali.

⦁ Distribuzione kit raccolta differenziata.

⦁ Consegna tesserini venatori.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa