"Rallentare, i bambini giocano in strada": cartelli a Stibbio e Balconevisi

Da qualche giorno nelle frazioni di Balconevisi e Stibbio, sotto al cartello che indica il nome della località, ne è apparso uno con la dicitura "In questa via i bambini giocano ancora per strada".

"Questo cartello vuole essere un invito alla prudenza e ad andare piano - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Lo abbiamo installato, al momento, in due frazioni, Balconevisi e Stibbio, dove i bambini giocano ancora liberamente all'aperto perché si tratta di luoghi collinari dove la mole di traffico è minore. Il nostro è un territorio variegato e so bene che non sarebbe possibile apporre questo tipo di cartelli in tutte le frazioni; tuttavia ritengo che abbiamo la fortuna di avere comunque, all'interno dei confini comunali, ancora zone come queste, dove non è inusuale vedere bambini giocare per la strada. Stiamo pensando di installarli anche in altre frazioni che hanno una vocazione simile, intanto partiamo con questi e vediamo quali saranno gli effetti sugli automobilisti - e conclude -. Chiedo a tutti di impegnarsi a rispettare questi cartelli e a fare attenzione, questo è sicuramente un modo per vedere sempre più bambini fuori; da parte dell'amministrazione intanto stiamo cercando di investire sulla sicurezza stradale, anche se ci sono molte criticità, ma è ovvio che questo da solo non basta, resta fondamentale la collaborazione di tutti".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa