Centisti di Cascina premiati alla vigilia del nuovo anno scolastico

Alla vigilia del giorno di inizio delle lezioni un appuntamento per festeggiare i centisti degli istituti cascinesi. È in programma domani (14 settembre) la cerimonia di consegna degli attestati comunali agli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti agli esami di maturità nell’anno scolastico appena concluso.

“Si tratta della prima volta per Cascina – spiega il sindaco, Michelangelo Betti -. Alla cerimonia abbiamo invitato i ventotto studenti che hanno raggiunto il cento, o il cento con lode, nei due istituti di istruzione secondaria superiore del nostro Comune. Per la nostra amministrazione è anche un modo per riconoscere e valorizzare il lavoro dell'Istituto Pesenti e del Liceo Artistico. Scuole che portano studenti anche da Comuni piuttosto lontani”.

Il gruppo di ragazze e ragazzi risulta infatti piuttosto variegato e a prevalenza femminile. Molto differenziata la provenienza, con i diplomati arrivano a Cascina da altri undici Comuni. Confinanti e non. Ben ventidue le studentesse, affiancate da sei studenti. Si nota anche la differenza del numero di iscritti dell’Istituto Antonio Pesenti, rispetto al Liceo Artistico: ventisei i centisti dei vari indirizzi di liceo scientifico e linguistico, mentre sono due le diplomate con la valutazione massima in campo artistico.

All’appuntamento, a fianco del sindaco, sarà presente l’assessore all’istruzione Claudio Loconsole e sono stati invitati anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di residenza dei centisti. L’incontro prenderà il via alle 18 nel giardino della biblioteca comunale “Peppino Impastato”, in viale Comaschi.

Fonte: Comune di Cascina