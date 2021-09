Coma etilico per un 14enne reduce da una festa privata a Firenze

Coma etilico per un 14enne a Firenze, al parco dell'Anconella. Il malore è stato causato da un massiccio ingerimento di alcolici a una festa privata. Alle 22.30 sono stati allertati i sanitari inviati dal 118 e il giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata. Sul posto anche i genitori del ragazzo, allertati da alcuni amici presenti all'evento. Sono in corso verifiche da parte della polizia, anche per capire se la festa sia stata organizzata in un'abitazione o nel parco.