Danneggiate decine di auto parcheggiate: 2 giovani denunciati a Follonica

Avrebbero vandalizzato nella notte decine di auto a Follonica, probabilmente oltre 40, provocando migliaia di euro di danni e la conseguente amara sorpresa questa mattina per molti proprietari, che hanno sporto denuncia.

Ad essere accusati della vicenda due giovanissimi, un 20enne e un minore, italiani ed entrambi residenti in provincia di Grosseto. I due sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento, furto e tentato furto e il minore è stato riaffidato ai genitori. Senza alcun precedente penale all'attivo, i due giovani sono stati trovati dai carabinieri durante la notte, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di persone che stavano danneggiando le auto parcheggiate lungo le strade che portano alla stazione ferroviaria di Follonica.

Sul posto i militari hanno fermato il minorenne mentre, come fanno sapere gli investigatori, insieme al complice stavano forzando una macchina. L'altro ragazzo è prima riuscito a fuggire ma poco dopo, quando si è riavvicinato al luogo dove erano stati sorpresi forse per riprendere l'auto con cui erano arrivati, è stato fermato e condotto in caserma.

Al momento sarebbero circa 20 le denunce presentate, ma potrebbero crescere nei prossimi giorni. Non è escluso che le auto danneggiate siano oltre 40. Questa mattina si è svolta una parziale conta dei danni. Decine le auto danneggiate tra vetri e specchietti rotti, interni vandalizzati, fili di accensione strappati. Quale fosse l'intento dei due è ancora da chiarire, visto che in loro possesso i militari non hanno trovato praticamente nulla, se non un paio di cuffiette e un coltellino svizzero. Per terra sono stati rinvenuti anche gli oggetti presi dalle auto e sparsi in giro. Riguardo ai fili di accensione manomessi, è al vaglio dei carabinieri di Follonica l'ipotesi di tentato furto.