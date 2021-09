Discutono tra loro, danneggiano un'auto e aggrediscono i carabinieri: due arresti a Pistoia

Stavano discutendo animatamente tra loro e, in preda all'agitazione, avevano danneggiato un'auto in sosta. Agitazione che non si sarebbe fermata neanche di fronte ai carabinieri intervenuti. È successo ieri pomeriggio a Pistoia, in via 4 Novembre, dove i carabinieri di Montale e della città hanno arrestato due trentenni per danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Sul posto erano state segnalate due persone, un uomo e una donna, che durante una discussione tra loro avevano danneggiato una macchina parcheggiata in strada. I due trentenni, trovati dai militari a torso nudo e in evidente stato di ebbrezza, avrebbero inveito contro i carabinieri intervenuti, rifiutandosi di declinare le proprie generalità e anzi, insultando le forze dell'ordine e rivolgendogli minacce.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l'uomo si sarebbe fatto sempre più minaccioso, fino ad aggredire i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. Intanto anche la donna aveva iniziato ad aggredire i militari. Entrambi sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo che si svolgerà questo pomeriggio nel Tribunale di Pistoia.