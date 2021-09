Don Donato festeggia 35 anni di sacerdozio nella 'sua' Cerreto Guidi

Nell'ultima giornata del Settembre Cerretese 2021, la comunità di Cerreto Guidi si è stretta intorno a Don Donato Agostinelli che dopo 24 anni trascorsi come parroco nel borgo mediceo, svolge dal dicembre 2019 la propria missione pastorale a Santa Croce sull’Arno.

In occasione dei 35 anni di sacerdozio, anche grazie alla disponibilità dell’attuale parroco don Alessandro Locatelli, don Donato è tornato nella 'sua' Cerreto per celebrare nella Pieve di San Leonardo, una Santa Messa al termine della quale l’amministrazione comunale gli ha tributato un omaggio.

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti gli ha consegnato una pergamena, ringraziandolo pubblicamente a nome di tutta la comunità ed esprimendogli i più vivi sentimenti di grande riconoscenza per l’impegno generosamente profuso nel corso dei 35 anni di sacerdozio, di cui ben 24 trascorsi a Cerreto Guidi.

“Don Donato è stato un modello e un punto di riferimento per la nostra comunità- ha sottolineato il Sindaco- ha dato vita a molteplici attività e ad infinite iniziative di solidarietà, di condivisione, di rinnovamento culturale e sociale. Lo ringraziamo di cuore per l’intenso servizio pastorale, sempre vicino ai cittadini, e il continuo esempio con cui ha cercato di trasmettere a tutti noi quegli importanti valori umani, sociali e cristiani che hanno arricchito spiritualmente la nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, come si ricorderà, aveva già deciso con l’avallo del voto unanime del Consiglio comunale, di assegnare nel novembre del 2019, la Cittadinanza onoraria a Don Donato.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa