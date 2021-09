È scomparsa Yara, colonna dell'unità cinofila dei vigili del fuoco

Un grave lutto ha colpito i vigili del fuoco. Nella giornata di domenica 12 settembre è venuta a mancare Yara, l'unità cinofila in quiescenza del conduttore Marco Giovannetti, facente parte del nucleo regionale cinofili della Toscana. Yara negli anni ha partecipato a molteplici attività emergenziali in quanto abilitata come USAR M Toscana, tra le quali il terremoto di Amatrice, la certificazione Insarag, il crollo del Ponte Morandi a Genova e svariate ricerche di persone disperse.