Giovanissime campionesse di pattinaggio premiate a Montopoli

Premiate le piccole stelle del pattinaggio. Sono state ricevute in Comune le giovanissime atlete di San Romano che si sono distinte ai campionati nazionali UISP di Calderara di Reno a Bologna nel mese di

Luglio e durante la 45esima Rassegna nazionale di pattinaggio artistico, memorial “Sandro Balestri” che si è tenuta nei giorni scorsi a Misano, Rimini.

Sono: Amelia Baggiani, Martina Conti, Letizia Orsini, Swamy Piccinno e Giada Profeti. Inoltre Sofia Posarelli è arrivata seconda diventando così vice campionessa Aics giovanile master. La polisportiva Stella Rossa pattinaggio artistico si è classificata al settimo posto su ben 130 società provenienti da tutta Italia. Ricevute in Comune anche le allenatrici Elisa e Giulia Fasano e Donatella Falorni.

"Vi ringraziamo a nome di tutta l'amministrazione comunale – hanno accolto le ragazze il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessora allo sport Cristina Scali - per aver portato il nome di Montopoli sul gradino più alto. Un ringraziamento collettivo perché collettivo è l'orgoglio di fronte alle notizie dei vostri successi. Quando un nostro atleta raggiunge dei traguardi alla sua soddisfazione personale si aggiunge la nostra da amministratori e quella di un'intera comunità. Non possiamo che augurarvi di continuare per questa strada, convinti che se un domani deciderete di non proseguire la carriera sportiva rimarranno per sempre con voi gli insegnamenti appresi in questi anni. La lealtà, lo spirito di sacrificio, l'educazione alle regole e il saper essere squadra. Grazie a voi, ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie. Montopoli si conferma terra di campioni".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa