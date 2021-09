Un 44enne è morto questa mattina in autostrada, lungo la A1. L'incidente è stato autonomo. L'uomo stava guidando la sua auto quando ha cominciato a sbandare all'altezza dell'uscita di Calenzano, nella corsia in direzione Firenze. Ha poi urtato violentemente contro la barriera centrale, finendo poi la corsa nella corsia d'emergenza. Non sono ancora note le generalità dell'uomo. Si ipotizza che sia stato un malore a causare lo sbandamento e il decesso, ma sono aperte anche altre piste.