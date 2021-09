Lavori alla linea elettrica di Gambassi Terme, disservizi attesi fino a ottobre

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica territoriale: a partire da oggi, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà una serie di interventi di restyling impianti nel territorio comunale di Gambassi Terme, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.

Le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno negli impianti elettrici elementi di innovazione tecnologica, utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio, ed effettueranno operazioni propedeutiche alla digitalizzazione del sistema elettrico e alla posa della fibra ottica nonché all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione equilibrata dei carichi elettrici.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato a step per diminuire quanto possibile i disagi alla cittadinanza.

Nel dettaglio, da oggi (13 settembre) fino al 17 settembre saranno interessate le aree delle cabine Poggio Aglione, Santa Cristina, Osteria Nuova, La Sciolta; dal 20 al 27 settembre sarà la volta di San Pancrazio, Saporita, Gavignale, Agrestino; dal 27 settembre al 7 ottobre si chiuderà con Agresto, Ercolani, Montemagni, Fogneto, Casa Bosco.

In molte circostanze E-Distribuzione installerà dei gruppi elettrogeni per assicurare l’approvvigionamento elettrico durante l’esecuzione dei lavori, cosicché le interruzioni saranno limitate alla posa e alla rimozione dei generatori. Le aree dei “fuori servizio” saranno comunque circoscritte a gruppi ristretti di utenze grazie a bypass provvisori da linee di riserva.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non procrastinabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra.

