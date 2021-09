Lavori sullo spartitraffico in Fi-Pi-Li, chiusa corsia di sorpasso tra Pontedera e Montopoli

Per lavori sul varco aperto sullo spartitraffico centrale al km 47+200 (tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno) sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, l'Ufficio Viabilità della Città Metropoliana di Firenze ha previsto sulla Fi-Pi-Li, dalle ore 9 del 14 alle ore 20 del 17 settembre 2021, la chiusura della corsia di sorpasso dal km 47+500 al km 47+100 (tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno) in direzione Firenze, con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Firenze, e la chiusura della corsia di sorpasso dal km 46+500 al km 47+400 in direzione Mare (tra Montopoli e Pontedera) con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare.

Inoltre per lavori di sostituzione delle lanterne all'impianto semaforico nei pressi del ponte Navicelli, è stata prevista la chiusura del tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno fino a fine competenza in direzione mare, dalle ore 8 alle 14 settembre 2021, e la chiusura del tratto tra Livorno fine competenza e Darsena Toscana Est in direzione Firenze, dalle ore 10 alle ore 16 della stessa giornata.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa