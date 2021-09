Messa in sicurezza di territorio ed edifici: quasi 95 milioni di euro per 97 Comuni

Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: il 16 settembre prossimo scade il termine per la “conferma di interesse” ai contributi assegnati dal Ministero dell'Interno, che per in Comuni toscani ammontano a 94,5 milioni.

Si tratta di 33 interventi sul territorio per i 97 comuni beneficiari presenti nella graduatoria nazionale, che dovranno confermare l'interesse al contributo obbligatoriamente entro il 16 settembre 2021, tramite modalità telematica. Le risorse per l’anno 2022, complessivamente pari a 1.750 milioni di euro, saranno assegnate, come previsto, tramite scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021.

Qui la tabella dei Comuni toscani beneficiari. Tra questi, per la zona Empolese Valdelsa e Cuoio, figurano: Castelfiorentino, Certaldo, Montelupo Fiorentino, Vinci e Castelfranco di Sotto.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa