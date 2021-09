Nuovo Piano Operativo Comunale, incontri a Vinci

L'amministrazione comunale di Vinci ha organizzato una serie di incontri pubblici per discutere con la cittadinanza del nuovo Piano Operativo Comunale (POC).

Il POC è uno strumento urbanistico necessario per definire la programmazione e il coordinamento degli interventi di interesse generale, di iniziativa pubblica e privata, in materia di servizi, di attrezzature e spazi collettivi, di riqualificazione urbana, e per l'individuazione di aree o opere che dovranno essere realizzate nel quadro della programmazione delle opere pubbliche.

Per parlare di tutto questo e conoscere le modalità di partecipazione alla sua stesura definitiva tramite suggerimenti e proposte, sono previsti tre appuntamenti nel corso dei prossimi giorni. Il primo, che si svolgerà a Villa Reghini a Spicchio Sovigliana mercoledì 15 settembre, è riservato ai tecnici e professionisti del settore. L'incontro con il sindaco Giuseppe Torchia e la giunta comunale è fissato per le ore 21.15.

Successivamente, sono in calendario due incontri aperti a tutta la cittadinanza e alle associazioni: rispettivamente martedì 21 settembre alle ore 21.15 sempre a Villa Reghini, e venerdì 24 settembre alle ore 21.15 presso il Teatro di Vinci.

Per partecipare è obbligatorio il possesso del Green pass ed è necessaria la prenotazione del posto telefonando allo 0571 933285.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa