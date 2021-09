Ragazzini imitano 'La Casa di Carta' in strada, intervengono i carabinieri

Si sono messi le tute rosse e le maschere di Dalì come gli idoli de 'La Casa di Carta' e sono scesi in strada. Qualcuno, però, ha pensato a qualcosa di grave e ha chiamato i carabinieri. A Orbetello è scoppiato il panico, ma la situazione è stata riportata alla calma quando i militari si sono accorti che i presunti criminali erano solo dei ragazzini che stavano giocando. A generare un po' di paura sono state le armi, ovviamente giocattolo, che i due ragazzini avevano in mano.

Come riporta Il Tirreno, venerdì 10 settembre a Orbetello due giovani sono andati in giro per il paese vestiti come gli attori della serie Netflix. Quattro pattuglie dei carabinieri sono partite da Orbetello e, con tanto di giubbotto antiproiettile, hanno accerchiato i ragazzini.

I due giovanissimi hanno visto lo spiegamento di forze intorno a loro e, increduli, hanno iniziato a piangere. I carabinieri, sul posto, hanno notato che era solo un gioco. Volevano emulare i vari Tokyo e Berlino della serie spagnola, ma alcuni hanno frainteso ed è nata una curiosa disavventura.