Appuntamento alle 14.30 di domenica 26 settembre per il Palio di Fucecchio, 40esima edizione. Il programma vedrà un evento a numero ridotto (2.500 spettatori nella Buca d'Andrea) che potranno assistere alle due batterie eliminatorie e alla finale.

Oltre alle anticipazioni che avevamo già dato da questa parte, oggi in conferenza stampa è stato annunciato chi dipingerà il Cencio. Sarà il pittore Giosuè Cino, originario della Sardegna ma fucecchiese dal 1976. L'artista è attivo da molti anni anche in ambito teatrale, e il tema è ancora top secret.

Inoltre è stato spiegato che gli eventi del Palio di Fucecchio verranno trasmessi in diretta Facebook dalla pagina dedicata e in tv sul canale 615 del digitale terrestre. gonews.it seguirà gli appuntamenti con speciali dirette Facebook e Clivo Tv - canale 680 darà gli aggiornamenti nel notiziario quotidiano Clivo News e con una serata speciale venerdì 24 settembre.

Palio di Fucecchio, il programma

Dopo un anno di assenza le dodici contrade tornano in Buca per una settimana di eventi, modificata a causa dalla pandemia. La presentazione del Cencio e la firma dei fantini saranno a porte chiuse, la Tratta sarà con biglietto, la corsa del 26 settembre avrà capienza dimezzata e dovrà chiudersi entro le 19.30 per via del tramonto. Niente sfilata, però, solo una processione. Protagonista anche il Green Pass, obbligatorio per gli eventi palieschi.

Domenica 19 settembre si parte col mercatino delle Contrade in piazza XX Settembre. Martedì 21 alle 21.30 il Cencio sarà presentato davanti La Limonaia a porte chiuse: è dipinto dal fucecchiese Giosuè Cino, Mercoledì 22 alle 18 in Buca ecco la Tratta, con l'assegnazione dei cavalli alle contrade: ingresso con certificato verde e biglietto a 5 euro. Le prove obbligatorie del 23 e del 24 saranno senza pubblico, come la firma dei fantini di sabato 25 alle 11.

Non si terrà la sfilata della domenica mattina, però sarà sostituita da una specie di processione religiosa per San Candido, patrono fucecchiese che si tiene il 3 ottobre. Dalle 9 in piazza Aldo Moro le reliquie percorreranno le vie fino alla Collegiata dove saranno benedette. Il pubblico potrà assistere ai lati delle strade, con distanziamento e mascherina obbligatori. Alle 14.30 batterie eliminatorie e finale in Buca. Per entrare serve il Green Pass e il numero massimo di spettatori è ridotto a 2.500 persone.

Le dichiarazioni

"Inizialmente ero titubante ma poi ci siamo convinti - spiega il sindaco Alessio Spinelli -. Il Palio è una rosa rossa da concimare e annaffiare, se non lo si fa si perdono i pezzi. Rialimentiamo la passione paliesca. Dobbiamo rimetterla al centro, serve a giovani e meno giovani".

Gli ha fatto eco il presidente Niccolò Luca Cannella: "Andava costruito un Palio diverso e il percorso fatto con le contrade è meritevole di lode. Parlando della corsa posso dire che i cavalli selezionati per ora sono di altissimo livello.

Gianmarco Lotti