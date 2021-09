Fitness al Parco dei Renai, inaugurata la nuova area per l'allenamento all'aperto

È stata inaugurata questa mattina al Parco dei Renai la nuova area fitness all’aperto. Un’area dedicata al corpo libero realizzata in una posizione strategica del Parco, compresa fra Happy Park e il lago, e composta da attrezzature ginniche professionali con un castello calistenico centrale e sei attrezzature satellite.

“Il Parco dei Renai è un corpo vivo che anno dopo anno si arricchisce di più elementi, uno spazio di vita e socialità dove vivere al meglio le proprie passioni”, commenta il sindaco Giampiero Fossi, “All’interno dei Renai si uniscono l’arte, la ristorazione, lo sport in un contesto di grande tranquillità. L’inaugurazione di questa palestra segna oggi un nuovo punto nella libera scelta dei nostri cittadini di vivere lo sport. Questa palestra, insieme alle ciclabili e agli altri spazi sportivi diffusi nel parco, è un incentivo allo sport ma anche un invito allo stare all’aria aperta in un contesto di grande bellezza come il parco dei Renai”

“Un nuovo intervento che si aggiunge a quelli delle grosse manutenzioni straordinarie realizzati ai Renai e portati a termine lo scorso luglio”, commenta l’assessore all’Ambiente Andrea Di Natale, “Un lavoro al quale ci siamo dedicati con attenzione, in collaborazione con l’assessorato allo Sport, per contribuire ulteriormente allo sviluppo e alla fruibilità dei Renai, in particolare del Lotto zero. Grazie al lavoro dell’ufficio manutenzioni, siamo riusciti ad anticipare i tempi di realizzazione inaugurando oggi la palestra (lavoro previsto per la primavera 2022) per lasciare ai cittadini la possibilità di usufruirne anche nelle prossime settimane, prima della chiusura stagionale del parco ”

Attrezzature ginniche professionali installate su fondo in rena antitrauma, tutte corredate di targhetta con QR Code: attraverso la scansione del codice con uno Smartphone, gli utenti potranno scaricare le istruzioni per il corretto utilizzo della macchina

“Un’area fitness tra le più complete e strutturate della piana”, dichiara il vicesindaco e assessore allo Sport Marinella Fossi, “La volontà di fare sport all’aperto si era già manifestata con iniziative a carattere spontaneo – gruppi di yoga, dimostrazioni di shaolin; adesso l’installazione di un complesso ginnico strutturato, adatto a persone di tutte le età e capace di unire la voglia di fare sport al desiderio di socialità, si inserisce perfettamente nel ventaglio di attività sportive che il parco offre ai nostri cittadini”

“Una realizzazione che si integra magistralmente nel contesto naturalistico del parco e ricalca quelle che sono le funzioni previste dai Renai – un parco aperto al pubblico, accessibile senza biglietto d’ingresso - commentano l’amministratore delegato dell’Isola dei Renai Andrea Marzi e il presidente Daniele Donnini – un lavoro che contribuisce alla fruibilità dell’area ed implementa quella vocazione metropolitana che il Parco ha assunto fin dalla sua nascita. L’estate ha portato con sé un numero importante di ingressi che ci auguriamo di veder crescere nelle settimane a venire grazie all’installazione di questa struttura e di tutti gli interventi fatti dall’Amministrazione Comunale negli ultimi mesi”

Nel corso della stagione invernale, durante i mesi di chiusura del Parco, l’area fitness sarà corredata anche d’impianto idrico per l’acqua potabile e potenziata l’illuminazione.

Fonte: Comune di Signa