Polo scolastico di via Sanzio a Empoli, Gandola (FI): "Cantieri slittano a fine anno"

“Slitta ancora l’avvio dei lavori per il nuovo polo scolastico che nascerà in via Raffaello Sanzio ad Empoli, dal valore di 7,7 milioni di euro, di cui faranno parte gli istituti Pontormo, Ferraris e Fermi.

A rivelarlo è Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia - centrodestra per il cambiamento che stamani ha interloquito con gli uffici metropolitani per comprendere come mai il cantiere non sia ancora stato avviato.

Come noto, spiega il consigliere metropolitano, dopo la conclusione della gara di appalto del febbraio scorso solo nel mese di luglio la città metropolitana di Firenze, dopo tutte le verifiche necessarie, ha adottato l’atto di affidamento dei lavori ma ad oggi, nonostante l’opera sia particolarmente attesa, il cantiere non è ancora stato avviato.

Da quanto emerso, infatti, al momento va sottoscritto il contratto con il raggruppamento di aziende e ci sono lungaggini, non meglio precisate, in relazione a problematiche relative all’ATI aggiudicataria dei lavori.

Insomma, aggiunge Gandola, la data inizialmente prevista per l’avvio dei lavori entro il 15 ottobre non sarà rispettata. Come confermato dagli uffici, quella era una data stimata al netto delle problematiche incorse successivamente all'aggiudicazione e prima della firma del contratto. Secondo quanto previsto, dunque, i lavori dovrebbero partire verso la fine dell’anno ed avranno una durata stimata di 523 giorni. Ad oggi, pertanto, non sappiamo stimare entro quando sarà possibile accogliere gli studenti all’interno del nuovo plesso scolastico.

Un fatto davvero annoso, attacca il consigliere metropolitano, da mesi si assiste a ritardi su ritardi, il progetto della nuova struttura scolastica era già pronto nel 2019 ed i lavori dovevano già essere avviati. Poi, invece, prima il Covid e poi le solite lungaggini elefantiache, hanno rallentato l’iter tanto che non è ancora possibile stimare una data precisa di avvio del cantiere.

Si tratta di un ritardo inaccettabile, continua il consigliere, il nuovo polo scolastico rappresenta una vera e propria priorità per offrire alle scuole superiori del territorio gli spazi necessari con la creazione di 25 nuove aule, una palestra, laboratori e parcheggi. Si tratta del più grande investimento di edilizia scolastica nell'area empolese, che, dopo molti anni, stenta però a vedere la luce. Per questo, conclude Gandola, manterremo alta l’attenzione sulla questione e cercheremo nelle prossime ore di capire quali siano questi ulteriori problemi insorti che hanno fatto slittare in avanti l’avvio del cantiere e bloccato l'imminente firma del contratto”.

Fonte: Ufficio stampa