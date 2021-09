Quindici anni senza Oriana Fallaci: l'omaggio del Comitato a Firenze

Mercoledì, nel 15° anniversario della scomparsa di Oriana Fallaci, l'omonimo Comitato, fondato e presieduto da Marco Cordone, come tutti gli anni, renderà omaggio al grande "Scrittore"(come amava definirsi Lei), fiorentino con un'apposita cerimonia che si svolgerà alle ore 15 del suddetto giorno, presso il Cimitero Evangelico "Agli Allori" via Senese 184 Galluzzo - Firenze, dove è sepolta l'autrice della cosiddetta Trilogia fallaciana ma anche di altri importanti libri come per esempio "Lettera ad un bambino mai nato".

Tutta la cerimonia che terminerà intorno alle ore 15,40 , si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anticovid.

Il Comitato Oriana Fallaci, fondato da Marco Cordone ed altri nel 2005 a Firenze, ha al suo attivo la prima lettura integrale assoluta del libro "La rabbia e l'orgoglio" che ebbe luogo il 15 settembre 2017 presso la Sala "Oriana Fallaci" di Palazzo Medici Riccardi, Sede della Città Metropolitana di Firenze.

Il fondatore del Comitato, Marco Cordone, per oltre 15 anni Consigliere comunale di Gambassi Terme ed attualmente Consigliere comunale a Fucecchio, anche se la cerimonia si svolgerà a Firenze, vuole renderla nota alla cittadinanza dell'Empolese Valdelsa, perché una giovane Oriana Fallaci, sul periodico Epoca del gennaio del 1952, scrisse un mirabile articolo, affresco della società gambassina dell'epoca, titolato "Era con Cucchi e Magnani e non lo sapeva".

Il pezzo che parla del commissariamento del Sindaco muratore di Gambassi, Angiolo Alfaioli che voleva soltanto esercitare il suo ruolo di Sindaco in maniera più autonoma senza subire le pressioni da parte del PCI di allora.

Bisogna tenere presente che nel nostro territorio rimane una traccia indelebile della presenza di due giganti del giornalismo e della letteratura mondiale: Oriana Fallaci e Indro Montanelli di cui quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa.

Fonte: Ufficio Stampa