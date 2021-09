In ricordo di Guido Castelnuovo Tedesco, la commozione di Innocenti (Pd)

La consigliera del Partito Democratico Alessandra Innocenti ha ricordato, in Consiglio comunale Guido Castelnuovo Tedesco.

“La politica è fatta di incontri, di nuove conoscenze, di amicizie, di avversità e dibattiti accesi.

Il bello della politica – ha detto in Consiglio comunale la consigliera del Partito Democratico Alessandra Innocenti – è il confronto nel rispetto delle regole e del rispetto delle persone stesse che la praticano, pur avendo visioni e sensibilità diverse.

Il bello della politica è anche il grande riguardo che si ha nei confronti dei ruoli e ambienti istituzionali, requisito che dovrebbe essere indispensabile a mio parere per svolgere il mandato.

Ecco io ho avuto il piacere durante il mio mandato 2014-2019 come Presidente Commissione Territorio del Q5 di avere come Vicepresidente il Consigliere di Forza Italia Guido Castelnuovo Tedesco, con il quale il dibattito è sempre stato acceso, stimolante, gli scambi sono stati quotidiani, ma sempre rispettandosi e fuori dall’ambito istituzionale, il nostro rapporto era di amicizia, di risate, di appuntamenti con il caffè durante i sopralluoghi delle sue segnalazioni, in collaborazione, per poterle risolvere.

Un Consigliere con la C maiuscola – ha aggiunto Alessandra Innocenti – che aveva un gran senso delle istituzioni, che amava Firenze, che seguiva le vicende dell’Amministrazione, in maniera precisa, costante e pignola, senza mai diventare offensiva, ma con pungolate costruttive.

Forse uno dei primi a complimentarsi per la mia elezione, perché davvero “Ale, te lo sei meritato”.

La mattina del 25 agosto, ho ricevuto la chiamata che non avrei mai voluto ricevere. Guido ci aveva lasciati, la morte se lo era portato via troppo giovane.

Ed io, incredula, ho pianto, perché – ha concluso Alessandra Innocenti – ho perso un avversario amico, con il quale era sempre un piacere scambiare le diversità e talune volte, le affinità di pensiero.

Ciao Guido, i 5 anni di consiliatura con te non li scorderò mai ed il tuo sarcasmo ed il tuo sorriso mi accompagneranno, pensando che la politica ha perso un valore aggiunto”.

