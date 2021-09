Rissa tra giovanissimi a Subbiano, cinque denunce: indagini in corso

Ieri sera a Subbiano, si è verificata una rissa a cui hanno partecipato circa 20 giovani tra minorenni e maggiorenni, scatenata presumibilmente da futili motivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato cinque dei partecipanti.

Tutto è successo in concomitanza alla locale "Festa dell'Uva" e, i residenti della zona impauriti dalla situazione, hanno chiamato il 112. Arrivate tre pattuglie, i militari hanno fermato immediatamente due giovani del luogo, che si stavano fronteggiando. Uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello, posto sotto sequestro. Gli accertamenti e le testimonianze hanno consentito di identificare altri 3 ragazzi. Uno di questi ha riportato lesioni allo zigomo a causa di un pugno.

Le indagini dei carabinieri proseguono anche attraverso le immagini della videosorveglianza di zona, per cercare di individuare ulteriori responsabili. I cinque ragazzi identificati, quattro italiani e un cittadino extracomunitario, tre dei quali minorenni, sono stati tutti denunciati in stato di libertà. Il giovane trovato in possesso del coltello è stato denunciato anche per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.