Sale sul tetto di un palazzo a Firenze, la polizia riporta la calma e lo fa scendere

Questa notte un uomo è salito sul tetto di un palazzo a Firenze e, la polizia intervenuta, lo ha prima calmato e poi fatto scendere. È successo in via Gioberti dove l'uomo, un 45enne fiorentino, aveva scalato l'edificio fino a raggiungere il tetto.

Sul posto è intervenuta la polizia, avvisata dai condomini. Gli agenti hanno calmato e riportato a terra l'uomo, che appariva in forte stato di alterazione psicofisica. Per questo è stato trasportato in ospedale.

Secondo quanto emerso, il 45enne avrebbe riportato delle ferite non gravi, che probabilmente si sarebbe procurando scalando l'edificio attraverso le grondaie, fino a raggiungere il tetto.