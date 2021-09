Trovata senza vita in casa 83enne a Castelfranco

Una 83enne è stata ritrovata senza vita nella sua casa di via Deledda a Castelfranco di Sotto. L'anziana sarebbe scomparsa per cause naturali, come appurato dalle forze dell'ordine. La prima segnalazione è giunta dai parenti, che non avevano sue notizie da troppo tempo. Così sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione. Si sono avvalsi dell'aiuto dei vigili del fuoco di Castelfranco dato che nessuno rispondeva al campanello. Una volta dentro l'appartamento della ottantenne, l'amara scoperta. Non sarebbe stata disposta l'autopsia.