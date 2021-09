Turni massacranti per 2 euro l'ora, ai domiciliari tre titolari a Prato

Era ospite di un centro di accoglienza straordinario ma era stato assunto a nero da una ditta di confezioni di Prato gestita di fatto da 3 cittadini cinesi, una coppia di coniugi con un'altra donna.

Per le condizioni di lavoro inaccettabili (turni giornalieri di 12 ore, nessun riposo settimanale e 2 euro l'ora di paga, senza ovviamente tutele sindacali, dispositivi di sicurezza nei macchinari) l'uomo, di origine nigeriana, si è rivolto allo Sportello Immigrazione del Comune di Prato e ha fatto partire l'operazione Prato in Rete. Le indagini erano state compiute dalla polizia municipale e dalla guardia di finanza per i reati di sfruttamento sul lavoro.

Sono stati effettuati appostamenti e pedinamenti, oltre all'installazione di telecamere di sorveglianza, ed è stata provata dall'accusa lo sfruttamento di 9 lavoratori extracomunitari (cinque di origine africana, quattro cinese).

Gli accertamenti di natura patrimoniale hanno riguardato i soggetti cinesi a capo dell’organizzazione i quali, tramite prestanome, nel corso degli ultimi 5 anni hanno - di fatto - gestito due ditte di confezioni succedutesi nel tempo, negli stessi locali, con lo stesso personale ed i medesimi macchinari.

Alla luce dell’esito delle investigazioni, il Tribunale di Prato ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare (arresti domiciliari) nei confronti dei tre cinesi, che sono state eseguite dai Finanzieri e dalla Polizia

Municipale nella mattinata odierna.

Oltre a ciò, si è proceduto al sequestro preventivo, disposto d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Prato, finalizzato alla confisca in via diretta e per equivalente, fino alla concorrenza di circa 60mila euro, del profitto del reato, costituito dai debiti previdenziali dovuti dalle due ditte individuali. In aggiunta, sono stati sottoposti a sequestro anche un autocarro nonché tutti i macchinari utilizzati nell’attività di impresa.