Antologica a Capraia Fiorentina di Danilo Bruscoli, artista scomparso due anni fa

Sabato 18 settembre alle 17 si inaugura alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina, a cura del Gruppo Culturale omonimo, la mostra antologica di Danilo Bruscoli, valente pittore di Montelupo Fiorentino, scomparso due anni fa che è stato anche intraprendente e apprezzato socio del gruppo stesso.

La mostra è organizzata in collaborazione con la famiglia e con il professor Enrico Bertelli che ne farà la presentazione in sede di inaugurazione.

Antologica di un “artigiano” si intitola la mostra perché così amava definirsi Danilo anche se la sua professione, prima del pensionamento, era stata quella di capostazione; ma artigiano si considerava evidentemente per la sua attitudine e capacità di sperimentazione nei suoi vari campi di interesse, attitudine, non disgiunta per la verità da qualche approfondimento accademico, che lo aveva portato a muoversi con sicurezza in molte tecniche artistiche.

Danilo si esprimeva artisticamente sia con la pittura, realizzando spesso serie monotematiche di soggetti ancorché diversi fra loro, che con varie tecniche incisorie, tecniche che aveva a lungo sperimentato con sapienza e accuratezza. E infatti, come dirà più compiutamente Bertelli, in Danilo Bruscoli l’innata intraprendenza creativa si accompagnava ad una sorprendente razionalità nel percorso artistico portato avanti.

Il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci è lieto quindi di offrire ai visitatori una bella mostra ma anche di ricordare e rendere omaggio al proprio socio che per molti anni ha offerto una fattiva collaborazione alla vita del Gruppo partecipando altresì all’attività artistica di un ambito più allargato.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, sarà in atto fino a sabato 2 Ottobre e, oltre che nel giorno di inaugurazione, sarà visitabile, con tutte le prescrizioni sanitarie di legge, dal giovedì alla domenica nell’orario 17-19.

Il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci e la famiglia Bruscoli si augurano una ampia partecipazione di appassionati d’arte, frequentatori abituali o specificamente richiamati per aver apprezzato l’artista in una delle sue tante iniziative sul territorio.

Fonte: Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci