Aquateam Nuoto Cuoio, grandissimi risultati ai campionati italiani

"Eroici" così Aquateam Nuoto Cuoio definisce i suoi atleti. La società del Cuoio torna dai campionati italiani assoluti di nuoto Fisdir open e c21 a Pesaro e gli atleti, nonostante tutte le avversità e il poco allenamento hanno, migliorato tutti i loro migliori tempi.

Ottime le prestazioni di Lorenzo Vannucci che dopo un anno senza allenamenti ha fatto due gare 50 stile e 50 rana eccezionali gareggiando nella batteria a rana con il campione paralimpico di Tokyo Misha Palazzo.

Alessandra Cerri al suo debutto ad un campionato Italiano assoluto non ha deluso e ha migliorato i suoi tempi nei 50 stile e 50 dorso,

Emiliano Micheli e Simone Marchiori hanno nei 50 stile e 50 dorso migliorato i loro personali.

"I nostri complimenti vanno ai nostri ragazzi che hanno dimostrato le loro autonomie venendo in trasferta senza genitori e gestendosi al meglio in ogni situazione.Ringraziamo il Comune di San Miniato e la Consulta dello sport per averci concesso il pulmino. Grazie sempre per la vostra disponibilità verso la nostra associazione. Ancora una volta abbiamo però il rammarico perché non possiamo offrire a questi grandissimi atleti l’allenamento di cui avrebbero bisogno per gareggiare a questi livelli a causa del poco interesse da parte degli impianti della zona..." concludono dalla società.