Due camminate per raccogliere idee sul Piano Strutturale Intercomunale

Il trekking agro-urbano come occasione per “immergersi” nel territorio e raccogliere spunti per la pianificazione delle sue future trasformazioni: è questo l’obiettivo delle due camminate partecipative promosse da “Due rive per un Piano”, il percorso di partecipazione voluto dai Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci per coinvolgere la cittadinanza nel processo di redazione del Piano Strutturale Intercomunale, lo strumento urbanistico che disegnerà le linee di sviluppo del territorio per i prossimi 15-20 anni.

Camminare è da sempre il modo più diretto di fare esperienza del territorio; per questo le esperte e gli esperti di Sociolab, cooperativa impresa sociale incaricata dai Comuni per la gestione del percorso, hanno deciso di inserire nella fase di ascolto lo strumento della “camminata partecipativa”.

Due gli appuntamenti in programma, che rappresentano la prima uscita pubblica del percorso di partecipazione (nei mesi precedenti sono state effettuate le interviste a 15 rappresentanti del mondo economico e sindacale, associativo, socio-sanitario, professionale e agri-turistico). Si parte Sabato 18 settembre (ore 10,00-12,30), con una camminata che porterà i partecipanti da Cerreto Guidi a Vinci; il secondo appuntamento invece si terrà Sabato 25 Settembre (ore 10,00-12,30) e prenderà il via dal Parco di Serravalle sino al “barchino” di Tinaia, toccando così i comuni di Empoli, Montelupo e Capraia e Limite.

Guidati dal personale di Sociolab e con il supporto di esperti, i partecipanti potranno non solo conoscere il patrimonio territoriale ma condividere le proprie conoscenze, osservazioni e suggerimenti che verranno successivamente raccolti in un report e consegnati ai tecnici incaricati di redigere il Piano.

Per i Sindaci dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci “queste giornate vogliono essere un ulteriore momento di conoscenza e ascolto del territorio per migliorare la programmazione dei servizi e opere intercomunali”.

La partecipazione è gratuita: occorre solo iscriversi compilando un form disponibile a questo link: https://forms.gle/b5eVcA27bHpx3Jh27. Per ogni ulteriore informazione si può scrivere all’indirizzo: partecipazionePSIduerive@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa