Carabinieri Pistoia, Stalislao Nacca nuovo comandate: un passato a San Miniato

Il Colonnello Stanislao Nacca, da ieri 13 settembre, è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pistoia.

L’Ufficiale superiore, 51 anni, originario di Macerata Campania (CE), è sposato e padre di due figli.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, dopo aver frequentato il 173° Corso “Valore” presso l’Accademia Militare di Modena, ha inizialmente Comandato una Compagnia Allievi presso il III Battaglione Allievi Carabinieri di Iglesias, dopodiché ha Comandato le Compagnie Carabinieri di Mogoro (OR), di San Miniato (PI) e di Genova Sampierdarena.

Successivamente, è stato Capo Sezione Programmi e Studi della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, Capo Sezione Disciplina e Contenzioso dell’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri “Toscana, Capo Ufficio Logistico e, da ultimo, Capo Ufficio Personale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Il Colonnello Nacca è insignito di varie onorificenze tra le quali, fra le più importanti, si ricordano:

la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, la Medaglia d’Oro al merito di lungo Comando nell’Esercito, inoltre, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” e Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

L’Ufficiale, ha sostituito nell’incarico il Col. Gianni Fedeli, destinato a ricoprire il prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.