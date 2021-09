Censimento Istat a Vinci, 4 rivelatori per 600 famiglie interessate

A ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2021 le famiglie che partecipano al Censimento sono 2 milioni 472.400 in 4.531 Comuni sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda il comune di Vinci, sono interessate dall'indagine Istat 600 famiglie.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Come partecipare al Censimento: per quanto riguarda il territorio di Vinci, ci saranno quattro rilevatori che fin da subito si recheranno porta a porta presso le famiglie indicate da Istat per procedere con l'intervista.

Nel frattempo Istat invierà entro fine settembre alle famiglie selezionate una lettera in cui vengono indicate le modalità per rispondere direttamente on line al questionario. Coloro che non seguiranno la procedura on line verranno contattati dai rilevatori sul territorio, per la compilazione a casa dei questionari.

Per ricevere assistenza alla compilazione le famiglie possono contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa