Coppa Sabatini, tutto pronto a Peccioli: il percorso

Lo start ufficioso sarà alle 10.50 in punto dallo stadio comunale di Peccioli, quello ufficiale dieci minuti più tardi da Piazza del Carmine. Mancano poche ore all’edizione numero 69 della Coppa Sabatini, competizione per la quale l’amministrazione comunale ha da poco chiuso il cantiere per un nuovo marciapiede in via Mazzini. Il punto di arrivo, previsto tra le 15.54 e le 16.24, del 69° Gran Premio città di Peccioli, nel quale potranno trovare spazio, in maggiore sicurezza, i tifosi e gli appassionati di ciclismo così come la tribunetta nella quale si terranno le premiazioni finali della gara. Ennesima dimostrazione di come l’amministrazione, insieme al Sistema Peccioli, sia sempre più asse portate di questa manifestazione.

Una competizione vinta nel 2016 da Sonny Colbrelli, ciclista che ha ottenuto anche il record consecutivo di secondi posti alla Coppa Sabatini tra il 2017 e il 2019. Ciclista che, pochi giorni fa a Trento, si è laureato campione Europeo. Ennesima dimostrazione di come la lista dei partenti sia di primissima fascia ogni anno.

Subito dopo la partenza il gruppo passerà in località la Tabaccaia e affronterà subito la salita di Montefoscoli. Da lì il passaggio per raggiungere, intorno alle 11.30, Terricciola. Puntata verso Lajatico che sarà attraversata tra le 11.51 e le 11.56. Poco dopo mezzogiorno ritorno verso Peccioli e fine del percorso in linea. Transitando in via Carraia, quindi davanti all’ingresso del Palazzo Senza Tempo, inizia il circuito, da percorrere cinque volte, che porterà i ciclisti in piazza del Popolo. Nuovo passaggio a Montefoscoli tra le 12.15 e le 12.23 e circuito che si chiuderà per il primo giro a Terricciola e poi di nuovo a Peccioli tra le 12.41 e le 12.52. Il secondo circuito verrà il percorso snodarsi dal centro di Peccioli verso La Tabaccaia e passare la prima volta da quello che sarà l’arrivo su via Mazzini. Toccando le località di S.Pietro Belvedere, transitando sulla strada provinciale 64 La Fila, fino a via Gramsci e su fino a via Risorgimento, chi vorrà fare la differenza e vincere lo potrà fare proprio nei 12,29 chilometri di questo circuito da ripetere tre volte. L’arrivo sarà previsto su via Mazzini tra le 15.54 e le 16.24.

Il preludio alla Coppa Sabatini, ovviamente, ci sarà il 15 settembre con la sesta edizione del giro della Toscana, che prevedrà partenza e arrivo a Pontedera e un passaggio anche da Peccioli. Nella giornata di giovedì 16 settembre, giorno del Gran Premio, ecco il quadro completo di chiusure e divieti: a questo link ecco l’ordinanza sulla modifica temporanea della viabilità https://bit.ly/3EeMG3c. A questo, invece, i dettagli orari dei vari passaggi sul percorso: http://www.girodellatoscana.com/ .

Fonte: Ufficio stampa