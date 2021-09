Contagi 14 settembre, numeri ancora bassi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 279 su 17.516 test di cui 7.099 tamponi molecolari e 10.417 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,59% (5,4% sulle prime diagnosi).

I dati sono in lieve aumento rispetto al minimo storico da luglio di ieri. Le informazioni giungono come sempre dai social del presidente Eugenio Giani.

Altre informazioni vengono date sugli ingressi in terapia intensiva in Toscana dal 6 al 13 settembre. Per un totale di 3 persone vaccinate (di 61, 73 e 82 anni), vi sono 20 ingressi di non vaccinati (5 donne e 15 uomini), con età variabile dai 21 ai 76 anni. Il messaggio è quello di vaccinarsi per diminuire drasticamente il rischio di contagio e di arrivare a ricoveri pericolosi come quelli in terapia intensiva.

Si attendono gli aggiornamenti dal bollettino della Regione e delle Asl.

Contagi 14 settembre - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO