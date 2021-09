Deve scontare 3 anni di pena, trovata in un albergo a Forte dei Marmi

Doveva scontare 3 anni di pena di reclusione per rapina e il pagamento di 600 euro di multa. Per questo una 42enne peruviana, domiciliata a Firenze, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è finita in manette ieri per mano della polizia di Forte dei Marmi. L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna.

La stessa si trovava ospite in un albergo di Forte dei Marmi e le indagini avevano confermato la sua presenza nella località di vacanza versiliese.