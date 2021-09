Firenze, un open day sul testamento biologico

ome fare a depositare il testamento biologico? Quali cure future scegliere in caso di malattia? Venerdì 24 settembre dalle 9.30 alle 17.30, File (Fondazione Italiana Leniterapia) organizza un Open Day gratuito aperto su prenotazione alle persone che hanno necessità di un confronto sulle scelte che riguardano le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.).

Ad accogliere i cittadini presso la sede di File in via San Niccolò 1, ci sarà un team multidisciplinare che fornirà un servizio di consulenza gratuito, composto da una sociologa esperta in bioetica, la dott.ssa Mariella Orsi, e dal medico palliativista nonché direttore sanitario di File, il dr. Massimo Piazza.

Redigere un testamento biologico, infatti, può risultare difficile: è molto importante essere in possesso di informazioni mediche, legali ed etiche chiare e complete. Solo così sarà possibile sottoscrivere delle disposizioni che rispondano correttamente alle proprie volontà.

Per prenotazioni: 055 2001212 - file@leniterapia.it - www.leniterapia.it

