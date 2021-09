FirenzeGioca, da Pokémon a Magic al Tuscany Hall

I più importanti tornei nazionali fanno tappa a FirenzeGioca il 25 e 26 settembre al Tuscany Hall. La storica manifestazione organizzata dall’associazione ProGioco Firenze APS con il patrocinio del Comune di Firenze, di AiCS Associazione Italiana Cultura e Sport, di Federludo Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche e il contributo del Quartiere 2 e di uniCoop Firenze, dà appuntamento all’ultimo fine settimana di settembre per aprire i cancelli della 20ma edizione.

“Un progetto che parte dalle associazioni ludiche per promuovere le tante passioni del mondo del gioco e che si propone di farle conoscere al grande pubblico e alle famiglie – spiega Mirella Vicini, responsabile dell’organizzazione della kermesse -. FirenzeGioca è manifestazione che esprime tante anime e tanti giocatori, appassionati, nerd, di tutte le età. Vi aspettiamo per ritrovarci, divertirci, tornare a giocare insieme”.

All’interno di FirenzeGioca si svolgeranno sfide e tornei dei più importanti titoli del mondo ludico: ecco quali.

L’esaltante gioco da tavolo Blood Bowl nel torneo sanzionato NAF, in programma sabato 25 settembre dalle 12,20 alle 19,20, organizzato in collaborazione con i Predatori di Firenze, gruppo di gioco storico dell’area fiorentina, e Magic Hammer, negozio di giochi: in palio ci sarà la Coppa di FirenzeGioca 20ma edizione e altri premi. Qui tutte le info: https://firenzegioca.it/progioco/2021/09/07/firenzegioca-blitz-torneo-di-blood-bowl-sanzionato-naf.

Sabato 25 settembre sera, dalle 20,30 alle 24, a cura del Risiko Club Ufficiale “I Maledetti Toscani”, si tiene il Torneo Open in notturna di Risiko!. L’iscrizione è gratuita, la partita a punti con finale dei migliori 4. In palio giochi da tavolo e coppa FirenzeGioca 20ma edizione. Per altre info sui regolamenti ufficiali e per iscriversi sarà sufficiente contattare il Club tramite i loro social https://www.facebook.com/MaledettiToscaniRisiko/

Al Torneo Warhammer Age of Sigmar sarà dedicata l’intera giornata di sabato 25 settembre, a partire dalle 12,15. fino a tarda sera. Il torneo, a 2000 punti, è sanzionato Lega Caos e co-organizzato da Dadooria Firenze e Conquest Italia. Si tratta di un gioco tridimensionale altamente spettacolare che si gioca con armate completamente dipinte a mano. Bellissimi anche solo da guardare, i tavoli da gioco ospiteranno giocatori veterani e non della community fiorentina. Come ogni evento di questa edizione di FirenzeGioca che rispetterà ogni normativa anti-covid, i posti sono limitati e la preiscrizione obbligatoria; in palio la coppa di FirenzeGioca 2021e targhe commemorative. Per informazioni: https://firenzegioca.it/progioco/2021/09/08/torneo-warhammer-age-of-sigmar/

Il torneo ufficiale di Bang! (circuito DVGiochi), il boardgame western più conosciuto al mondo, è in programma per domenica 26 settembre alle 10,30. Il torneo è valido per la classifica nazionale 2021/2022 dVGiochi. Il montepremi è in giochi e il vincitore si aggiudicherà la Coppa di FirenzeGioca 20ma edizione e il passaggio alle fasi finali del campionato. Ci si può preiscrivere qui: https://firenzegioca.it/progioco/2021/09/07/torneo-ufficiale-di-bang/.

In entrambi i giorni (25 e 26 settembre) si potrà giocare ai tornei di Pokémon Unite e a tornei di Pokémon GO a rotazione: dalle 12 alle 15,30 iscrizione squadre allo stand DynamiPokémon nell’area Family, alle 16 inizio torneo. Primo premio per entrambi i tornei di Pokémon Unite: un gioco a scelta fra Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch; premi per tornei di Pokémon GO: Gadget Nintendo. Il regolamento su questa pagina: https://firenzegioca.it/progioco/2021/09/06/tornei-pokemon-unite.

Domenica 26 settembre FirenzeGioca ospita la 14ma edizione del torneo a squadre di “Il Richiamo di Cthulhu” – Il tentacolo d’oro, dalle 15 alle 18,30. Ispirato alla letteratura horror di H.P.Lovecraft è uno dei giochi di ruolo più longevi e popolari e il premio, a tema, sarà un’opera unica del maestro Roberto “ROG” Gigli. Posti limitati: iscrizioni su https://firenzegioca.it/progioco/2021/09/01/il-tentacolo-doro.

Il panorama di questi importanti eventi di gioco organizzato si sta ancora definendo: domenica 26 settembre mattina è previsto un torneo di Magic The Gathering (il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo) in formato Sealed Deck e nel pomeriggio una selezione del Campionato Italiano di Klask, un gioco di abilità per due giocatori che si svolge su un campo di gioco che presenta degli ostacoli magnetici.

Si gioca fino a sera: oltre ai tornei, FirenzeGioca offre tavoli liberi e una ludoteca attrezzata dove poter giocare non solo sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno, ma anche sabato sera fino alle 24.

Questo il link con le informazioni per acquistare il biglietto: https://firenzegioca.it/progioco/biglietti/

Giorni e orari della manifestazione:

Sabato 25 settembre 2021 dalle 12 alle 24

Domenica 26 settembre dalle 10 alle 19

Alla manifestazione si accede con biglietto e Green Pass (o altro documento sostitutivo valido secondo normative vigenti). Il biglietto garantisce l’accesso a tutte le aree della manifestazione per l’intera giornata di validità e sarà rilasciato un braccialetto di riconoscimento.

Luogo:

Tuscany Hall, via Fabrizio de André angolo, Lungarno Aldo Moro, 3, 50136 Firenze FI

Biglietti:

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro (bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, soci Unicoop Firenze, possessori di una delle riduzioni ufficiali distribuite tramite volantini e riviste); i bambini fino a 6 anni entrano gratis.

È caldamente consigliato l’acquisto in prevendita, attraverso Ticket One e il circuito Box Office. Chi acquista il biglietto in prevendita potrà ritirare, come omaggio, la Spilla di FirenzeGioca 2021. Tutti i soci Unicoop Firenze che acquisteranno il biglietto ai Box Office nei punti vendita Coop potranno acquistare il biglietto adulto al prezzo ridotto anche in prevendita.

Durante lo svolgimento della manifestazione, i biglietti saranno acquistabili alle biglietterie del Tuscany Hall Teatro di Firenze.

Per restare informati: www.firenzegioca.it, FirenzeGioca - Progioco Firenze | Facebook.

Fonte: Ufficio stampa