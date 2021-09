Gkn, delegazione del Consiglio regionale incontra i lavoratori

Una delegazione del Consiglio regionale sarà domani mercoledì 15 settembre alle ore 9,30, davanti allo stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio per incontrare i lavoratori, da settimane in presidio permanente per opporsi al licenziamento deciso dalla proprietà.

Sarà il presidente Antonio Mazzeo a guidare la delegazione del Consiglio. Al suo fianco, i membri dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana – Stefano Scaramelli (Italia Viva), Marco Casucci (Lega), Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) e Federica Fratoni (Pd) -, i capigruppo e la commissione Sviluppo economico, di cui è presidente Ilaria Bugetti (Pd). Ad accompagnarli, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa