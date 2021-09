Il Chianti alla conquista della Milano Wine Week: degustazioni, Wine district ai Navigli ed eventi business

Il Vino Chianti si prepara alla conquista di Milano: il Consorzio Vino Chianti sarà tra i protagonisti della Milano Wine Week 2021, in programma da sabato 2 ottobre a domenica 10 ottobre nel capoluogo lombardo. Sono ben tre le iniziative che coinvolgeranno il vino Chianti portando i vini della denominazione a contatto con il raffinato palato del pubblico milanese, ma soprattutto con aziende e operatori di tutto il mondo aprendo nuove possibilità di business.

Il 4 ottobre i riflettori della Milano Wine Week 2021 saranno puntati sul seminario internazionale del Consorzio Vino Chianti. Luca Alves, Wine Ambassador del Consorzio, si collegherà da Milano con Londra, New York, Miami, Chicago e Toronto per portare queste metropoli internazionali nel mondo del Chianti d.o.c.g. attraverso una degustazione orizzontale per sottozone dell'annata 2019. Domenica 10 ottobre toccherà a Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen e Tokyo andare alla scoperta dei prodotti del Consorzio accompagnati ancora da Luca Alves in una degustazione verticale dedicata al vino Chianti Superiore d.o.c.g.

Per tutta la durata della Milano Wine Week 2021, inoltre, il Consorzio Chianti sarà presente a Milano con il suo ‘wine district’ situato nel quartiere Navigli, centro nevralgico della movida e del tempo libero milanese. Dal 2 al 10 ottobre il quartiere diventerà la vera e propria casa del vino Chianti nel cuore pulsante della città . Oltre 20 locali tra bar, enoteche e ristoranti proporranno il vino Chianti d.o.c.g. in formule originali di degustazione e sfiziose combinazioni enogastronomiche, trasformando la zona in un vero e proprio viaggio dedicato ai Chianti Lovers.

Infine, la terza iniziativa, prevede la partecipazione al format ‘Wine Business City’ da parte di una ventina di produttori del Consorzio che potranno entrare in contatto con aziende, operatori del settore Horeca e del retail per presentare al meglio le loro bottiglie. “La Milano Wine Week 2021 rappresenta per il Consorzio Vino Chianti un'importante occasione di ripartenza - commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Dopo il difficile periodo del Covid che ha congelato le attività di promozione in presenza, questa manifestazione ci dà finalmente la possibilità di tornare a incontrare gli operatori di settore e di portare i produttori del nostro territorio a Milano mettendoci anche in contatto con vecchi e nuovi consumatori”.

Fonte: Consorzio Vino Chianti Classico