Incidente in Fi-Pi-Li questa mattina alle 7.30 circa. Siamo nei pressi dell'uscita di Vicarello, nella corsia in direzione Livorno. Un furgone si è rovesciato sulla carreggiata e i vigili del fuoco di Livorno hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l'area. Il conducente è riuscito a uscire con l'aiuto dei sanitari inviati dal 118. Sul posto anche la polstrada per i rilievi e la gestione del traffico.