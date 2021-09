Primo giorno di scuola: il Ministro Bianchi all’Elsa Morante-Ginori Conti

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze compieranno domani, mercoledì 15 settembre, una visita all'Istituto di Istruzione superiore Elsa Morante - Ginori Conti, in via Chiantigana 26 a. Il Ministro arriverà alle 16.30. Per motivi di sicurezza la Stampa non potrà partecipare al sopralluogo con il Ministro che invece i giornalisti potranno incontrare alle ore 17. Dopo l'incontro con il Ministro, potranno visitare il nuovo plesso scolastico. Indispensabile il greenpass

Fonte: Città Metropolitana di Firenze