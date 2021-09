Scuola Cerreto Guidi, le info su orari, bus e servizio mensa

Mercoledì 15 Settembre scatta l’anno scolastico 2021/2022 in Toscana e quindi anche nel Comune di Cerreto Guidi che ha una popolazione scolastica di circa 900 giovani. Si è svolta lunedì 13 la Conferenza dei servizi promossa dall’Amministrazione comunale, per definire tutti gli aspetti in coincidenza con l’inizio dell’attività.

Gli orari di inizio dell’anno scolastico (stabiliti dal Consiglio di Istituto) sono stati confermati:

- Scuola infanzia: 8.00/9.00-12.00/13.00. Per inserimento 3 anni consultare il sito dell’Istituto comprensivo.

- Scuola primaria: ingresso ore 8,00- uscita 12,20;

Dal 20 settembre al via quelli completi e definitivi per la Scuola Primaria con uscita pomeridiana in base alla classe di appartenenza (classi prime, seconde e terze, 8.00/16.00 lunedì e mercoledì;

classi quarte e quinte, 8.00/16.00 martedì e giovedì). La classe prima e seconda B di Cerreto 8.00/16.00.

- Scuola Media: ingresso ore 7,45 - uscita 13,30.

Per la Scuola Media l’orario è già definitivo dal primo giorno (Mercoledì 15 Settembre). Tutti gli orari sono consultabili sul sito dell’Istituto Comprensivo Statale di Cerreto Guidi.

Il servizio di refezione scolastica garantito dal Comune partirà da lunedì 20 settembre. Si ricorda a chi non avesse ancora provveduto a richiederlo, ma interessato a farlo, di inviare la richiesta quanto prima, formulando la domanda tramite la piattaforma SIMEAL direttamente dal sito del Comune di Cerreto Guidi dove il richiedente in possesso di identità digitale SPID, può, con pochi e semplici passaggi, fare la domanda. La sporzionatura avverrà secondo il rispetto della normativa anti-covid.

Il giro di tutte le corse dei pulmini può essere consultato nel dettaglio, nell’apposita sezione della home page del Comune di Cerreto Guidi. Sui pulmini è confermata la presenza di un accompagnatore. Un assistente sarà dunque non solo sui pulmini dove viaggiano i piccoli dell’infanzia, ma su ogni mezzo, proprio perché l’Amministrazione comunale, al di là dei protocolli in vigore, vuole riservare massima attenzione alla sicurezza. Si precisa che dal 15 Settembre i pulmini per l’infanzia ci saranno solo per l’andata in accordo con l’inserimento, e che dal 20 Settembre il servizio sarà disponibile anche per il ritorno.

Sono stati attivati i servizi di pre e post scuola gratuiti. A partire dall’inizio di questa settimana si raccolgono le iscrizioni, attraverso l’apposita piattaforma SIMEAL, per il pre scuola (ore 7,30-8,00) per infanzia e primaria e per il post scuola (ore 12,20-13,00) per la primaria.

Per il sostegno scolastico sono state confermate alla scuola tutte le ore di sostegno così come richieste al comune.

Si sono infine svolte le manutenzioni interne ed esterne agli edifici e le sistemazioni dei banchi nelle classi per garantire l’avvio delle lezioni in sicurezza.

Per tutti i chiarimenti sui servizi messi a disposizione dal Comune, è possibile prendere contatti con l’Ufficio Scuola (0571.906213).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa