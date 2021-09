Scuole e Metrocittà Firenze, campanella per oltre 44 mila studenti

omani, mercoledì 15 settembre 2021, suona la campanella per tutti gli studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana di Firenze. In tutto gli allievi sono 44383 (8070 nell'Empolese Valdelsa). Gli studenti iscritti alle classi prime, dai dati in possesso dell'Osservatorio scolastico della Città Metropolitana, sono 9630. La Città Metropolitana di Firenze ha sostenuto un lavoro di grande entità per il rinnovo delle strutture e per il loro ampliamento. Anche per questo nella giornata di mercoledì il Sindaco Metropolitano visiterà l'istituto Chino Chini, a Borgo San Lorenzo, e, accompagnando il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, l'istituto Elsa Morante di via Chiantigiana.

La Direzione Edilizia scolastica e la Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze hanno portato a termine in questo anno sei interventi: ampliamento degli istituti Chino Chini (Mugello) e del Balducci (Pontassieve), il completamento degli interventi di adeguamento per la prevenzione degli incendi al licelo Galileo e anche all'Istituto Salvemini (primo lotto), la realizzazione di un edificio all'Elsa Morante, e l'adeguamento sismico al liceo Rodolico, per complessivi 12 milioni e 604 mila euro.

Portati a termine anche 19 interventi di manutenzione e di adattamento per le esigenze degli istituti in vista del nuovo anno scolastico mentre ne sono appaltati e in corso di realizzazione altrettanti (per ben 41 milioni e 446 mila euro), la cui fine è prevista tra il 2021 e il 2022. L'investimento complessivo è di oltre 53 milioni di euro

Ecco le voci in dettaglio

Interventi portati a termine

Chino Chini, ampliamento, euro 4.054.626,29

Balducci, ampliamento, euro 2.200.000,00

Liceo Galileo: completamento adeguamento prevenzione incendi euro 300.000,00

Istituto Salvemini: completamento prevenzione incendi, 1° lotto, euro 950.000,00

Elsa Morant, realizzazione edifico B, euro 4.500.000,00

Liceo Rodolico, Adeguamento sismico, 1° stralcio, euro 600.000,00

Totale € 12.604.626,29

Interventi di manutenzione e adattamento conclusi in vista del nuovo anno scolastico

Isa Ceramica, ampliamento 1 aula e recupero 1 aula

Isa Porta Romana, interventi per antisfondellamento solai

Istituto B. Cellini, manutenzione straordinaria servizi igienici e rifacimento impianto elettrico laboratori

Istituto Buontalenti, allestimento laboratorio di informatica

Istituto Meucci, allestimento laboratorio di elettrotecnica

Istituto Saffi, recupero 3 nuove aule

Istituto Salvemini, suddivisione aule e riconversione laboratori disegno in aule

Istituto Sassetti Peruzzi, nuova pavimentazione palestra 4 nuove aule da 2 laboratori nuovo bagno disabili

Liceo Alberti/Dante, interventi manutenzione infissi

Liceo Castelnuovo, interventi per stabilita' controsoffitti

Liceo Castelnuovo, messa in sicurezza facciata cortile interno

Liceo Galileo, messa in sicurezza facciata cortile interno

Liceo Gramsci, recupero 2 nuove aule

Liceo Machiavelli Capponi, Piazza Frescobaldi: interventi per reperimento aule; sede: suddivisione loft e imbiancature

Liceo Michelangelo, interventi per stabilità controsoffitti,

Liceo Pascoli, sede: interventi per antisfondellamento e su controsoffitti; succursale via Nicolodi: interventi ampliamento aule

Istituto Fermi, accorpamento 2 aule

Istituto Pontormo, manutenzione straordinaria colonne bagni

Istituto Checchi, lavori di impermeabilizzazione

Interventi in corso di realizzazione (fine lavori tra 2021 e 2022; un intervento nel 2023). La prima data indica l'inzio e la seconda il termine dei lavori

Machiavelli Capponi, Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e degli impianti speciali, euro 767.551,52, 26/02/2020, 17/03/2022

Machiavelli Capponi Lavori di adeguamento antincendio con ristrutturazione di scala esistente e realizzazione filtri a prova di fumo e adeguamento vie di fuga, euro 1.100.387,36, 10/07/2021 03/10/2022

Buontalenti, Laboratori, Realizzazione di nuovi laboratori di cucina e sala pranzo (2 cucine, 1 pasticceria, nuova sala pranzo locali accessori) euro 2.420.890,24; 12/12/2018 10/06/2020

Piscina di Castelfiorentino, sostituzione della struttura di copertura della piscina e adeguamento sismico dell'intero complesso, euro 1.200.000,00; 14/10/2019, 30/04/2022

Campo di Softball, nuovi spogliatoi, euro 498.170,16, 28/10/2019, 30/10/2021

Piscina Istituto Da Vinci, Adeguamento alle norme sanitarie ed antincendio dell'impianto natatorio, riqualificazione degli impianti termico, elettrico, antincendio, euro 1.400.000,00, 15/02/2021, 10/06/2022

Istituto Buontalenti San Bartolo, Realizzazione di 1 nuovo laboratorio di cucina, euro 200.000,00; 01/10/2021, 30/12/2021

Istituto Checchi Fucecchio, Palestra Checchi, euro 1.046.000,00; 15/09/2021, 12/07/2022

Liceo Michelangelo, Adeguamento alle norme sanitarie ed antincendio dell'impianto natatorio, riqualificazione degli impianti termico, elettrico, antincendio, euro 496.000,00, 21/06/2021, 18/11/2021

Salvemini- Duca D'Aosta, Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e degli impianti speciali, euro 450.000,00; 02/08/2021, 30/12/2021

Agrario, Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e degli impianti speciali, euro 60.000,00; 15/09/2021, 14/12/2021

Saffi, realizzazione nuovo prefabbricato per 10 aule, euro 405.780,00; 15/09/2021, 31/12/2021

Meucci, realizzazione nuovo prefabbricato per 10 aule, euro 936.000,00, 05/05/2021, 05/10/2021

Istituto Marco Polo, realizzazione nuovi spogliatoi per campo di rugby, 1° lotto, euro 1.016.000,00; 15/02/2021, 15/02/2022

Liceo Agnoletti, Realizzazione 30 aule, 7 laboratori, palestra ed auditorium, euro 17.000.000,00; 04/05/2020, 26/10/2021

Liceo Rodolico, ampliamento della succursale, realizzazione 6 nuove aule didattiche, euro 1.850.000,00, 08/01/2020, 31/12/2021

Istituto Saffi, realizzazione 10 aule didattiche oltre a laboratori di cucina, euro 2.900.000,00; 23/09/2020, 17/03/2022

Empoli, nuova scuola, realizzazione 24 aule didattiche e palestra, euro 7.700.000,00; 15/10/2021; 15/10/2023

Totale: euro 41.446.779,28

Fonte: Città Metropolitana di Firenze